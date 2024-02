Mondial 2030 : Les Etats-Unis offrent leur expérience au Maroc

L’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar, s’est réuni, jeudi 8 février à Rabat, avec Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et président du Comité Coupe du Monde 2030, prévue au Maroc, en Espagne et au Portugal. La discussion, qualifiée de «productive», a porté «sur les objectifs et les ambitions de développement du Maroc» pour le Mondial 2030, mais aussi «la reconstruction et la réhabilitation post-séisme (d’Al Haouz, ndlr) et les stratégies financières» du royaume, a écrit l’ambassade américaine sur la plateforme X.

«Les Etats-Unis sont prêts à soutenir le Maroc dans son passionnant plan vers la reprise et le développement élargi», a ajouté la représentation diplomatique de Washington à Rabat. Le pays de l’Oncle Sam a une riche expérience dans l’organisation des compétitions sportives internationales. Déjà été hôte du Mondial 1994, il se prépare actuellement, avec le Canada et le Mexique, à accueillir l’édition 2026. Cette dernière verra, pour la première, fois la participation de 48 équipes contre 32 auparavant.