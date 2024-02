L’Algérie et le Polisario se concertent à Alger

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce jeudi à Alger, son «homologue» du Polisario, Mohamed Sidati. Les deux parties «ont réitéré leur soutien au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres et à son envoyé personnel, Staffan de Mistura, dans leurs efforts visant à relancer le processus politique pour le règlement du conflit du Sahara occidental sur la base de l’exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable et imprescriptible à l’autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l’ONU», indique la diplomatie algérienne dans un communiqué.

Les deux parties ont également abordé «les principales questions inscrites à l’ordre du jour du prochain sommet de l’Union africaine (UA) et de la réunion ministérielle préparatoire à cette échéance», ajoute la même source. En effet, Addis-Abeba accueillera, les 17 et 18 février, la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etats de l'Union africaine. Le conclave verra l’élection d’un nouveau président de l’UA, pour un mandat d’une année ; un poste qui reviendra au groupe de l’Afrique du Nord.



Cette rencontre entre l’Algérie et le Polisario est la dernière étape de la mini-tournée effectuée, la semaine dernière, par Ahmed Attaf en Tunisie et Libye. Deux visites destinées à s’assurer du soutien de Tunis et Tripoli à la candidature du président Abdelmadjid Tebboune à la présidence de l’UA.