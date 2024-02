Sahara : La diplomatie russe reçoit une délégation du Polisario

Une délégation du Polisario, conduite par son coordinateur avec la MINURSO, effectue une visite en Russie. Ses membres ont été reçus, hier à Moscou, par le directeur de la division du Moyen-Orient et Afrique du Nord au ministère russe des Affaires étrangères, Alexander Kinchak.

La rencontre «a permis aux deux parties de discuter et d’échanger des points de vue sur plusieurs questions d’intérêt commun, notamment le processus de paix parrainé par les Nations unies au Sahara occidental et les relations russo-sahraouies», se félicite l’agence de presse du Polisario.

Cette visite intervient quelques jours après la réunion, tenue le 30 janvier à Moscou, entre le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et les pays d’Afrique, vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Mikhail Bogdanov, et l’ambassadeur algérien, Boumediene Guennad. La question du Sahara était au menu des discussions entre les deux diplomates. La partie algérienne a, d’ailleurs, défendu l’option des «négociations directes» entre le Maroc et le Polisario.

Jusque-là, les délégations du Polisario se rendant en Russie étaient reçues par Bogdanov, comme en témoignent les visites réalisées en octobre 2021 et décembre 2022.