RGPH 2024 : Digitalisation, profil des enquêteurs... Les nouveautés du recensement de la population

En amont du recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), prévu du 1er au 30 septembre 2024 au Maroc, 55 000 enquêteurs seront sélectionnés et formés pour effectuer la récolte des données sur le terrain. Le Haut-Commissariat au Plan a annoncé, mercredi 7 février, l’ouverture des candidatures à cet effet.

Jusqu’au 27 février, tout titulaire d’un diplôme de BAC+2 au minimum ou équivalent, âgé de 20 ans au moins, peut postuler via la plateforme en ligne www.candidature-recensement.ma, a fait savoir l’institution, lors d’un point de presse. A partir du total des postulants, 200 000 éligibles seront présélectionnés pour bénéficier d’une formation à distance pendant 3 mois, avec le soutien de l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P). Les 55 000 retenus parmi eux suivront ensuite une deuxième formation en présentiel pendant un mois, juste avant le 1er septembre, date à laquelle débutera le recensement.

Après avoir mobilisé principalement les fonctionnaires et les retraités de la fonction publique en tant qu’enquêteurs, le processus a été ouvert aux étudiants et aux diplômés en 2014, que ces derniers exercent dans le secteur public ou non. En s’ouvrant désormais vers les nouveaux profils de 20 ans et titulaires d’un BAC+2, avec ou sans emploi, l’idée est de répondre au besoin grandissant en termes de ressources humaines pour mener à bien le RGPH, au vu de l’évolution du nombre total de la population nationale. Mais au-delà du processus, il s’agit également de permettre aux jeunes qualifiés mais sans emploi d’avoir de nouveaux acquis, susceptibles de soutenir et de faciliter leur intégration future au marché du travail, a expliqué à Yabiladi Samir Issara, directeur des ressources humaines et des affaires générales au HCP.

Des questionnaires détaillés pour suivre l’évolution socio-économique de la population générale

Lors de ce point de presse consacré à la présentation du cadre de sélection, de formation et d’affectation du dispositif humain chargé du RGPH 2024, le haut-commissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami, a mis en avant le rôle de la digitalisation de ces différentes étapes dans la traçabilité de la sélection des participants, ainsi que dans la qualité de leur formation à distance. La présélection sera effectuée sur la base des critères d’éligibilité et des besoins géographiques.

Autre nouveauté, le RGPH 2024 utilise deux types de formulaires : un questionnaire court pour l’ensemble les ménages, puis un questionnaire long adressé pour les habitants des communes comptant de moins de 2 000 foyers, ainsi que 20% des ménages de celles de plus de 2 000. L’objectif sera d’aborder les questions classiques de tout recensement de la population, mais aussi d’aborder de nouvelles, qui se rapportent aux changements déterminants dans les conditions de vie de la population (migration et mobilité, crise sanitaire de la Covid-19, séisme, accès à l’emploi...).

Dans ce sens, Ahmed Lahlimi a souligné que la digitalisation de ce processus aiderait à générer un large éventail d’indicateurs, pour évaluer les progrès démographique, économique, social et environnemental à plusieurs échelles, au niveau national, régional ou local. L’idée sera ainsi de centraliser des données complètes, permettant de fournir des bases chiffrées pour orienter les politiques publiques et le développement socio-économique.

A ce titre, le haut-commissaire au plan a salué le rôle des partenaires nationaux et locaux du HCP, mais aussi des institutions onusiennes dont le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) et le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF), pour leur soutien technique et financier dans la préparation de cette opération.