Maroc : Rafales de vent, pluies orageuses et chutes de neige de jeudi à samedi

De fortes rafales de vent (75-100 km/h) avec chasse-poussières locales et de fortes pluies orageuses (40-90 mm), ainsi que des chutes de neige (20-50 cm) sont attendues de jeudi à samedi dans plusieurs provinces du Maroc, a annoncé mercredi la Direction générale de la météorologie (DGM).



Ainsi, de fortes rafales de vent (85-100 km/h) avec chasse-poussières locales sont prévues, de jeudi à 18h à vendredi à 23h, dans les provinces de Larache, Chichaoua, M'diq-Fnideq, Al Hoceima, Moulay Yacoub, Meknès, Sefrou, Tétouan, Tinghir, Al Haouz, Taza, Guercif, Ouarzazate, El Hajeb, Taouanate, Ifrane, Chefchaouen, Fès et Ouezzane, a précisé la DGM dans un bulletin spécial (niveau de vigilance orange).



Le même phénomène (75-85 km/h) sera observé, durant la même période, dans les provinces de Salé, Kénitra, Benslimane, Settat, Rehamna, Mohammedia, Essaouira, Tanger-Assilah, Safi, Sidi Bennour, Youssoufia, Casablanca, Mediouna, Sidi Ifni, Tiznit, Rabat, Skhirate-Témara, El Jadida, Sidi Slimane, Khemisset, Boulemane, Sidi Kacem, Berrechid, Marrakech, Midelt, Fahs-Anjra et Nouaceur, selon la même source.



Les provinces d'Azilal, d'Al Haouz, de Tanger Assilah, de Tétouan, de Ouezzane, de Midelt, de Béni Mellal, de Fahs-Anjra, de Larache, de Chefchaouen, de Taza et de Taounate seront concernées par de fortes pluies orageuses (60-90 mm), de vendredi à 00h à samedi à 10h.



Ces fortes pluies orageuses (40-60 mm) sont attendues, de vendredi à 00h à samedi à 6h, dans les provinces de Skhirate-Témara, Chichaoua, Essaouira, Rabat, Salé, Safi, Khénifra, M'Diq-Fnideq, Sefrou, Kénitra et Ifrane, a a jouté la DGM.



Le bulletin d'alerte précise que des chutes de neige concerneront, de vendredi à 00h à samedi à 6h, les provinces de Ifrane, Midelt, Tinghir, Azilal et Béni Mellal.