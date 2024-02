Défense : Des militaires belges en stage au Maroc

Le chef de la Défense belge, l’amiral Michel Hofman, s’est rendu au Maroc, du 5 au 6 février. Après des entretiens, tenus lundi à Rabat, avec l’inspecteur général des Forces armées royales (FAR) et commandant la Zone Sud, le général Mohammed Berrid, le haut militaire s'est déplacé à Errachidia où des soldats belges effectuent une période de stage dans le désert pour leur camp d’hiver. «Stage possible grâce à l’excellente coopération» entre les deux pays se félicitent les autorités belges sur la plateforme X.

Les relations militaires entre le Maroc et la Belgique sont régies par l’accord de coopération signé en 1992 et un arrangement technique signé en 1998. Elles couvrent les domaines de la formation, l’échange d’expériences et d’expertises et les exercices, outre le patrimoine et l’histoire militaires.

Chaque année, la commission militaire mixte, qui se tient en alternance entre Rabat et Bruxelles, se penche sur le bilan des activités annuelles de coopération et arrête le programme de l’année à venir.