La FRMK célèbre la participation du Maroc à la Karate 1 Premier League

La Fédération royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMK) a célébré, lors d’une cérémonie organisée mardi à Bouznika, la participation distinguée des champions marocains à la Karate 1 Premier League disputée du 26 au 29 janvier dernier dans la capitale française Paris.



Cette cérémonie a été l’occasion de mettre en lumière la participation remarquable du Maroc à la Karate 1 Premier League de Paris, couronnée par la médaille d’or décrochée par le champion Said Oubaya (-67 kg) à l’issue de la finale remportée sur le score sans appel de 9 à 1 face à l’Italien Luca Maresca, 28e mondial.



Intervenant par visioconférence, le directeur technique national, Yannick Piersotte, a indiqué que le sacre à Paris est le fruit d’un plan d’action élaboré par l’instance fédérale, ajoutant que le champion Said Oubaya a entamé la compétition avec abnégation et détermination pour décrocher le précieux métal.



Il a ainsi mis l’accent sur la capacité des champions marocains à réaliser davantage de performances lors des tournois à venir, notant que les objectifs de la FRMK au cours de cette année sont clairs et précis, à savoir le Top 10 mondial pour les karatékas marocains seniors.



La Fédération aspire au cours de cette année à renforcer les équipes nationales dames et hommes par des éléments ambitieux possédant les capacités techniques et physiques nécessaires pour se distinguer au niveau continental et international, a-t-il noté, relevant que l’instance fédérale, à travers le parcours sport-études, permet aux karatékas de poursuivre la pratique sportive en parallèle avec leurs études.



De son côté, le champion Said Oubaya a fait savoir que l'obtention de la médaille d’or à Paris constitue l’aboutissement du travail acharné de l’équipe nationale avec toutes ses composantes en amont du tournoi, ajoutant que la FRMK a mis en place toutes les conditions favorables pour parvenir à ce résultat positif.



Il a expliqué que la victoire contre l’Italien Luca Maresca n’a pas été facile, relevant que le staff technique de l’équipe nationale a analysé les forces et les faiblesses de tous les adversaires pour les exploiter et l’aider à remporter la médaille d’or.



La secrétaire générale de l’instance fédérale, Bouchra Lakhal, a, de son côté, noté que le royaume regorge de nombreux talents dans le karaté, notant que la participation distinguée à la Karate 1 Premier League de Paris s’inscrit dans la continuité du rayonnement de ce sport aux niveaux africain et international.



Il est à noter que l’étape de Paris est l’une des quatre étapes de la Karate 1 Premier League, aux côtés de la Turquie, l’Egypte et le Maroc, qualificatives pour les championnats du monde.