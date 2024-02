Bruxelles : Focus sur les 60 ans de l’immigration marocaine en Belgique

Le 60e anniversaire de la signature de l’accord bilatéral sur la main-d'œuvre entre le Maroc et la Belgique, qui sera célébré le 17 février courant, a été au centre d’une conférence, samedi à Bruxelles. Cette rencontre, tenue dans le cadre de la huitième édition du Salon de l’immobilier marocain à Bruxelles (SMAP Expo 2024), a connu la participation d’experts et personnalités politiques qui ont mis l’accent sur l’importance de cette commémoration, dans le cadre de la consolidation des relations d’amitié et de coopération entre les deux royaumes.



Le ministre d’Etat belge, André Flahaut, a souligné l’importance de l’apport des immigrants marocains dans tous les domaines économiques, sociaux, politiques et culturels en Belgique, notant que la communauté marocaine a fortement contribué à la richesse et la diversité de la société belge et au renforcement des liens de coopération et de partenariat entre le Maroc et la Belgique.



«L’expérience de l’intégration réussie de la communauté marocaine dans la société belge peut montrer l’exemple pour le reste de l’Europe, à un moment marqué par la montée des extrémismes et des politiques anti-migratoires», a-t-il dit, appelant à défendre les valeurs de solidarité européenne, de fraternité et d'ouverture sur l’autre.



De son côté, Hassan Boussetta, professeur associé à l’Université de Liège, a mis en exergue l’accord bilatéral sur la main-d'œuvre signé le 17 février 1964, qui a marqué un tournant dans l’histoire de l’immigration marocaine en Belgique, avec l’arrivée en grand nombre de ressortissants marocains, notant, toutefois, que la présence marocaine en Belgique est antérieure à cette date et remonte même à la période de l’entre-deux-guerres.



Il a souligné l’importance de préserver la mémoire de l’immigration marocaine en Belgique, notamment pour les nouvelles générations de Belgo-Marocains, d’où l’intérêt de cette commémoration qui met la lumière sur un volet essentiel des relations entre les deux pays.



Pour sa part, le directeur du Centre de la culture judéo-marocaine (CCJM) de Bruxelles, Paul Dahan, a abordé la question de l’adaptation et de l’intégration de l’immigré dans la société d’accueil, estimant que cela requiert toujours un effort d’ouverture et de dialogue avec l’autre, sans pour autant renoncer à ses origines.



«Immigrer ce n'est pas passer d’une identité à l’autre, mais plutôt les greffer, et s’ouvrir sur l’autre, sa culture et ses valeurs, pour mieux comprendre sa propre place dans la société d’accueil», a-t-il ajouté.



La huitième édition du SMAP Expo Bruxelles se poursuit dimanche, avec la participation de dizaines d’exposants venus des 12 régions du royaume, en vue de présenter une offre immobilière diversifiée, reflétant la richesse et la variété du marché marocain.