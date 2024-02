Dakhla : Les FAR assistent 104 candidats à la migration

Des éléments des Forces armées royales (FAR) chargés de la surveillance du littoral ont intercepté, jeudi à 10 km au sud de Dakhla, une pirogue qui comptait se rendre aux Iles Canaries, avec à son bord 104 candidats à la migration irrégulière, dont 90 Maliens, 7 Mauritaniens, 3 Sénégalais, 2 Ivoiriens et 2 Guinéens.



Les personnes secourues ont reçu les soins nécessaires avant d'être confiées à la Gendarmerie royale pour les procédures administratives d’usage, a indiqué vendredi l'état-major général des FAR dans un communiqué.