Coupe d'Asie des nations : Houcine Ammouta mène la Jordanie en demi-finale pour la première fois

La sélection jordanienne de football, sous la houlette de l'entraîneur marocain Houcine Ammouta, a atteint pour la première de son histoire le dernier carré de la Coupe d'Asie des nations, à la faveur de sa victoire sur son homologue tadjike par 1 but à 0, vendredi à Doha, en quarts de finale de la 26e édition qui se déroule au Qatar.



Les Nashama se sont imposés grâce à une réalisation d'Abdallah Nasib qui, d'une détente sur corner, a vu sa balle déviée contre son camp par Vahdat Hanonov (66è). Les coéquipiers de Moussa Al-Tamari joueront en demi-finales contre le vainqueur du quart devant opposer en soirée l'Australie à la Corée.



Les Jordaniens s'étaient qualifiés pour les huitièmes de finale de ce tournoi en tant que l'une des quatre meilleures équipes du 1er tour avec un total de 4 points, obtenus après une victoire sur la Malaisie (4-0) et un match nul contre la Corée (2-2), en plus d'une défaite devant le Bahreïn (1-0).



En huitièmes de finales, ils ont éliminé la sélection irakienne au terme d'un match spectaculaire, achevé sur le score de 3 buts à 2 aux ultimes souffles de la partie.