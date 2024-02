Football féminin : Ghizlane Chebbak signe à Levante Las Planas en Espagne

Ghizlane Chebbak, sociétaire de l’AS FAR et capitaine de la sélection féminine du Maroc, s’est engagée avec l’équipe espagnole de FC Levante Las Planas, qui évolue en première division du championnat féminin espagnol Liga F.



«Nous avons renforcé notre milieu de terrain avec l’arrivée de Ghizlane Chebbak, capitaine de l’équipe nationale marocaine en provenance de l’AS FAR de Rabat», a annoncé, ce vendredi, le club espagnol dans un communiqué.



Née à Casablanca, Ghizlane Chebbak (33 ans) a commencé à jouer dans des clubs de sa ville natale, comme le Rachad Bernoussi et Difaâ Ain Sebaâ. Elle a eu une expérience professionnelle avec le club égyptien Al Maqassa avant de retourner au Maroc et d’intégrer le club de l’AS FAR.



Ghizlane Chebbak a participé avec les Lionnes de l’Atlas à la dernière CAN disputée au Maroc, où le Onze national s’est qualifié pour la première fois de son histoire à la Coupe du monde, tenue l’année dernière en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Lors de cette grand-messe footballistique, la capitaine de la sélection et des coéquipières sont devenues les premières d’une formation arabe à prendre part au Mondial féminin, où elles ont fait partie des quatre équipes à avoir représenté l’Afrique jusqu’aux huitièmes de finale.