Maroc : Décès d’un condamné pour terrorisme dans la prison locale d’Aït Melloul

Le détenu M.L, incarcéré à la Prison locale d’Aït Melloul 1 pour une affaire d’extrémisme et de terrorisme, est décédé à la clinique psychiatrique de l’hôpital provincial d’Inzegane. Dans une mise au point, l’administration de la prison locale a précisé que ce détenu «a été transféré à l’hôpital public le 31 janvier 2024, sur instructions du médecin de l’établissement pénitentiaire, suite à la détérioration de son état psychique et son refus de prendre les médicaments».



La même source a ajouté que ce détenu «avait déjà bénéficié de 32 consultations médicales au sein de l’établissement pénitentiaire et de 12 examens de santé mentale et psychique à l’hôpital public».



La famille de la personne concernée ainsi que l’autorité judiciaire compétente ont été avisées, conformément à la loi, selon la même source.