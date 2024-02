Tourisme : Le Maroc, destination préférée hors-Europe pour les voyageurs français

Sur le record historique des 14,5 millions de visiteurs étrangers venus au Maroc en 2023, 4,88 millions sont arrivés de France, soit plus d’un tiers. Ainsi, le royaume est la première destination hors-Europe pour les touristes de l’Hexagone, selon l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

Ce chiffre place la France en tête du marché touristique national, devant l’Espagne et le Royaume-Uni, rappelle Le Figaro. Selon la même source, les villes les plus visitées sont respectivement Marrakech, Agadir et Tanger. L’ensemble de ces statistiques montre que le Maroc enregistre un million de visiteurs de plus que l’objectif fixé par la feuille de route gouvernementale pour 2023-2026, qui est de 13,5 millions pour 2023, ajoute encore le média.

En outre, le nombre de touristes étrangers a augmenté de 41% entre 2022 et 2023, constituant 49% des arrivées globales. Les Marocains résidant à l’étranger (MRE) représentent les 51% restants, soit plus 27% en un an.