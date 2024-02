Maroc : Emirates recrute des membres d’équipage dans sept villes

En mars prochain, Emirates ira à la rencontre des candidats marocains souhaitant rejoindre son équipage de cabine. A cet effet, des journées portes ouvertes sont prévues dans les villes de Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech, Essaouira, Agadir et Ouarzazate. Une initiative inscrite dans le cadre de la campagne mondiale de recrutement par la compagnie aérienne.

«Cette nouvelle campagne de recrutement correspond aux objectifs de croissance d’Emirates et intervient alors que la compagnie commence à recevoir ses très attendus A350 à partir de mi-2024 et ses Boeing 777-X, à partir de 2025, incluant de 205 777-9 et 777-8», indique un communiqué. Dans ce sens, «les nouveaux membres d’équipage garantiront l'engagement continu de la compagnie aérienne à offrir la meilleure expérience de vol au monde».

«C’est une période passionnante pour nous puisque Emirates ne cesse de croître et donc d’agrandir ses effectifs ; nous encourageons les candidats intéressés à aller à la rencontre des membres de notre équipe de recrutement du personnel naviguant ; cette équipe répondra avec plaisir à toutes les questions qu’ils se posent par rapport à leur future mission et sur la vie à Dubaï», a déclaré Khalfan Al Salami, directeur général d’Emirates au Maroc.

La campagne de recrutement s’adresse surtout aux nouveaux diplômés ou aux nouveaux venus sur le marché du travail. «La compagnie aérienne invite les jeunes diplômés ayant des stages ou des emplois à temps partiel sur leur CV, ceux qui ont environ un an d’expérience dans l’hôtellerie ou le service client et les personnes intéressées à se lancer dans une carrière passionnante à parcourir le monde», ajoute encore le communiqué.

L’année dernière, Emirates a embauché 8 000 membres d’équipage de cabine. Des événements de recrutement se sont tenus dans 353 villes à travers le monde. En août 2023, «le nombre d’équipages de cabine de la compagnie aérienne a dépassé la barre des 20 000 et compte désormais à 21 500 personnes, dont 755 membres d’équipage d’origine Marocaine», fait encore savoir la compagnie.

Celle-ci recommande de consulter régulièrement le lien www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew pour vérifier les jours et heures de recrutement dans chaque ville ou pays.