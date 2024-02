CIH Bank : Fitch confirme la notation BB avec perspective stable

Fitch a renouvelé, lundi, la note long terme (IDR) de CIH Bank en devises étrangères et locales à BB avec perspective stable. La confirmation de cette notation traduit la constance des fondamentaux de cette banque marocaine, indique un communiqué, notant que l’agence a aussi confirmé et maintenu les notations nationales à F1+ pour le court terme et à AA- pour le long terme avec perspective stable.



"CIH Bank a entrepris depuis quelques années, une stratégie de diversification de ses emplois vers le financement de l’entreprise s’inscrivant dans l’accompagnement de la croissance de l’économie nationale et dans ses grands chantiers structurants", poursuit la même source. Cette stratégie a permis à la banque de développer ses revenus de façon diversifiée tout en adoptant une politique de provisionnement prudente, fait savoir CIH Bank.