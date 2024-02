Après De Mistura, la diplomatie sud-africaine reçoit le représentant du Polisario

La vice-ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du sud, Mme. Candith Mashego-Dlamini, s’est réunie, mercredi 31 janvier, avec le représentant du Polisario à Pretoria, Mohamed Salem Beissat.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur «les moyens de renforcer les relations bilatérales» et «l'examen des derniers développements et évolutions de la question du Sahara occidental, aux niveaux régional et international», indique l’agence de presse du Polisario.

Cette réunion intervient le même jour de la rencontre à Pretoria, entre la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, et l’envoyé du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura.

Au terme de sa rencontre avec l’émissaire onusien, lors d’un point de presse, la cheffe de la diplomatie a fait état de la présentation par De Mistura de «propositions» pour le règlement du conflit au Sahara.