Maroc : Le Port de Tanger Med en avance de 4 ans sur ses objectifs

En dépassant les 8 millions de conteneurs traités en 2023, le Port de Tanger Med aura manutentionné un total de 122 millions de tonnes de marchandises. Son bilan annuel montre une avance de 4 ans sur les objectifs, avec le trafic global le plus élevé en Méditerranée et plus de 50% du tonnage traité par tous les ports du Maroc.