Pepsi Maroc et la FRMF scellent un partenariat pour le football national

Pepsi Maroc a annoncé un partenariat avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF) pour soutenir le football marocain. Salahaddine Mouaddib, directeur général de Varun Beverages Morocco, embouteilleur de Pepsi au Maroc, confirme ainsi que cette entreprise est devenue un sponsor officiel.

«Ce partenariat historique marque une étape clé dans notre engagement à soutenir le sport marocain, une discipline qui continue de faire honneur à notre pays sur la scène internationale. À travers ce soutien, nous espérons contribuer au développement et au rayonnement du football marocain, qui est une source d'inspiration et de fierté nationale. C'est une première pour Pepsi Maroc, et nous sommes impatients de faire partie de cette belle aventure, en accompagnant les talents marocains vers de nouveaux sommets de succès», a-t-il fait savoir.

La collaboration entre Pepsi et la FRMF promet ainsi de créer des opportunités nouvelles pour les différentes générations, grâce à une plateforme pour que les talents marocains d'ici et d'ailleurs, indique un communiqué.