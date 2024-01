Royaume-Uni : Un parlementaire appelle son pays à reconnaître la marocanité du Sahara

Le parlementaire du Parti conservateur britannique Daniel Kawczynski a appelé, mardi à Rabat, le gouvernement du Royaume-Uni à reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. «J'ai posé beaucoup de questions au sein de notre parlement (...) pour savoir quand nous allons reconnaître le Sahara marocain comme partie intégrante du Royaume du Maroc», a souligné Kawczynski dans une déclaration à la presse, à l'issue des entretiens d'une délégation de parlementaires britanniques avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.



Le responsable britannique a, en outre, mis l'accent sur le statut privilégié dont jouit le Maroc en tant qu'«allié extrêmement important» du Royaume-Uni. Il a également tenu à réaffirmer l'importance que le Royaume-Uni attache a son partenariat avec le Maroc, saluant la vision du roi Mohammed VI pour renforcer ce partenariat.



Ce n'est pas la première fois qu'un député britannique appelle à la pleine reconnaissance de la marocanité du Sahara. Samedi dernier, le membre de la Chambre des Lords britannique, Daniel Hannan, avait également appelé à reconnaître «la pleine souveraineté» du Maroc sur son Sahara et à raffermir les relations commerciales entre les deux royaumes.



Pour sa part, le député britannique, Liam Fox, avait adressé le 7 janvier une lettre au ministre des Affaires étrangères, David Cameron, dans laquelle il met l'accent sur l'importance «d'une position plus proactive et favorable du Royaume-Uni» au sujet de la question du Sahara marocain.