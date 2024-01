CAN : Un parti marocain se plaint de la «campagne hostile» des médias algériens

Le secrétaire général du parti du Mouvement Populaire, Mohamed Ouzzine, s'est plaint auprès du président de l'Union de Radiodiffusion des Etats arabes de «la campagne hostile des médias algériens envers le Royaume du Maroc».

Dans sa lettre, le député du MP a condamné «des pratiques inacceptables des médias publics et privés algériens qui s’en prennent au Maroc durant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), organisée en Côte d’Ivoire». Et de pointer du doigt les articles et les déclarations de commentateurs sur les plateaux de TV, visant particulièrement le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

Mohamed Ouzzine a demandé au président de l'Union de Radiodiffusion des Etats arabes de «porter cette question le plus rapidement possible à l'attention du Bureau exécutif» de l’instance panarabe afin de «prendre les mesures appropriées» face à cette campagne.