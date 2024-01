Transformation numérique : Arrabet Holding allie l’innovation à la croissance

Arrabet Holding a dévoilé, ce mardi, sa stratégie de développement de l’offre technologique du Maroc, orientée vers l’innovation et la transformation numérique. Dans ce sens, le groupe entend «créer un lien solide entre innovation, durabilité et croissance économique», indique un communiqué. «Notre histoire a démarré avec la fondation de Mobiblanc en 2010, notre première initiative visant à transformer le paysage technologique local à partir de la technologie mobile. L’avènement de la holding, vient consolider notre stratégie, en diversifiant nos activités pour nous adapter aux mutations du marché et offrir des solutions technologiques innovantes et des structures agiles», explique Mohamed Benboubker, co-fondateur d’Arrabet Holding.

Dans le même sens, la holding encourage l’action et l’innovation en investissant dans des projets à long terme, en encourageant l’entreprenariat et la croissance par la diversification. «Avec des filiales spécialisées, telles que Mobiblanc dans le Digital Delivery, Ackordéon dans les Solutions Capacitaires, Foster Processing dans l’Intégration, et The Frontline Unit dans le Conseil en Technologie, Arrabet Holding pilote les performances business des entreprises sur toute la chaîne de valeur digitale», ajoute la même source.

En termes de transformation, Arrabet Holding entend jouer «un rôle pivot», en «investissant dans des talents locaux et en recherche & développement», pour «l’évolution du paysage numérique local, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités économiques et à l’émergence de talents technologiques». A travers des partenariats stratégiques, la holding capitalise aussi sur des collaborations renforçant sa position en tant que leader innovant dans l’adoption des technologies avancées. «Nos partenariats stratégiques et notre engagement envers l’excellence et l’agilité sont au cœur de notre stratégie pour maintenir notre avance et continuer à innover dans un secteur en perpétuelle évolution», ajoute Youssef El Alaoui co-fondateur de Arrabet Holding.

A cet effet, Arrabet Holding envisage de «favoriser des investissements durables et judicieux, assurant la pérennité et la croissance de ses entreprises».