Le 10e Raid Solidaire Sahraouiya accompagne SOS Villages d'Enfants Maroc à Dakhla

La 10e édition du Raid solidaire féminin Sahraouiya, prévue du 3 au 10 février à Dakhla, accompagne SOS Villages d'Enfants Maroc dans le lancement des travaux de construction de son 6ème village à Dakhla. «A chaque édition de Sahraouiya, nous veillons à lever des fonds pour venir en aide aux populations locales qui sont dans une situation de précarité. Cette année, nous avons choisi d’accompagner SOS Villages d’Enfants Maroc qui lance la construction de son 6ème Village à Dakhla», a annoncé Laila Ouachi, présidente de l'association Lagon Dakhla pour le développement du sport et de la culture, initiatrice du Raid féminin sportif et solidaire Sahraouiya à Dakhla.



S'exprimant lors de la conférence de presse dédiée à l'annonce de la construction du 6ème village d'Enfants SOS à Dakhla, Ouachi s'est dite fière de ce partenariat avec SOS Villages d'Enfants Maroc qui confirme l’engagement solidaire du raid. «C’est dans le droit fil de nos valeurs, des valeurs de partage, de dépassement de soi, de solidarité, d’abnégation, d’engagement et de responsabilité», a-t-elle dit.



Et de poursuivre qu'«une soirée de gala sera organisée au terme de cette dixième édition en faveur de SOS Villages d'Enfants Maroc qui a lancé une collecte de fonds pour la construction de son 6e village», précisant que ce village est «le premier de SOS Villages d'Enfants Maroc dans les Provinces du Sud».



De son côté, le président de SOS Villages d'Enfants Maroc, Amine Demnati, a souligné l'importance cruciale de l'expansion de l'organisation dans toutes les régions du Maroc, relevant qu'«il est de notre devoir d'assurer que chaque enfant au Maroc, ait accès à un foyer aimant et sécurisé».



«Nous aspirons à étendre notre présence dans tout le Maroc pour répondre aux besoins croissants des enfants vulnérables à travers le pays, afin de créer un impact significatif et positif dans leur vie et dans la société», a-t-il souligné.



«SOS Villages d'Enfants Maroc célèbre cette année son 40e anniversaire. A cette occasion, l’Association annonce le lancement dans les trois prochains mois, des travaux de construction du 6ème Village d’Enfants SOS à Dakhla, le premier dans les Provinces du sud du Maroc», s'est-il félicité.



«Cette nouvelle structure dont l’ouverture est prévue dans le courant de l’année 2025, sera composée de huit maisons et offrira un foyer à plus de 60 enfants. Il s’agit d’une nouvelle étape dans le développement de SOS Villages d’Enfants Maroc, qui entend couvrir toutes les régions du Maroc», a fait savoir Demnati.



Pour boucler le financement de ce projet, a-t-il ajouté, une campagne de levée de fonds sera lancée en partenariat avec Sahraouiya à l’occasion du 10ème anniversaire de son raid, aventure sportive et solidaire qui se déroule chaque année dans le désert avec la participation des femmes venues du Maroc et de plusieurs autres pays d’Afrique et d’Europe.



Cette manifestation sportive 100% féminine se court en binôme du début à la fin pour une aventure partagée. Ce raid navigue entre les eaux turquoise de l’océan Atlantique et les dunes de sable doré. Les participantes s’affrontent sur différentes épreuves (Boot camp, canoë, run & bike, trail, course d’orientation, VTT) réparties sur 4 jours.



Ce défi sportif est avant tout un raid de découverte et de partage à travers des paysages marocains inédits. Grâce également à l’engagement des équipes participantes, de nombreuses associations sont soutenues annuellement au niveau national et international et ce depuis la première édition.