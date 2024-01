Oued Zem : Démantèlement d'un réseau pour escroquerie et sextorsion

Les éléments de la police judiciaire relevant du service préfectoral de police de la ville de Oued Zem, ont procédé, dimanche, au démantèlement d’un réseau criminel composé de trois individus, dont un prévenu avec des antécédents judiciaires, ainsi qu’une femme et son mari, âgés tous entre 28 à 35 ans, pour leur implication présumée dans une affaire d’escroquerie et de sextorsion, a-t-on indiqué de source sécuritaire.



Selon les investigations, le premier mis en cause, qui fait l’objet d’un avis de recherche au niveau national, enregistrait ses victimes par le biais d’appels vidéos et les photographiait dans des positions compromettantes, tout en leur exigeant des sommes d’argent en espèces et en crypto-monnaie pour ne pas publier ces contenus, a-t-on ajouté de même source. Les investigations approfondies ont permis de déterminer son identité et de l’interpeller dans la ville de Oued Zem.



Les opérations de perquisition effectuées dans le domicile du premier suspect ont permis la saisie de trois téléphones portables avec des contenus numériques confirmant les opérations de chantage sexuel, ainsi qu’un véhicule léger et une importante somme d’argent soupçonnés provenir des revenus illicites de cette activité criminelle.



De même, les opérations d’investigation dans cette affaire ont permis l’arrestation, dans la ville de Benguerir, du deuxième mis en cause et son épouse, tout les deux gérants de quatre agences de transfert de fonds, pour leur implication présumée dans l’encaissement des sommes d’argent envoyées au premier suspect par ses victimes en contrepartie d'une partie desdites sommes.



Les opérations de perquisition réalisées ont permis la saisie en leur possession de deux téléphones portables contenant des traces numériques de leur relation avec cette activité criminelle. Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire, afin d’élucider les circonstances de cette affaire.