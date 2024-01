Pour contrer l’offensive algérienne, le patronat marocain en mission en Mauritanie

Une délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) effectue une mission en Mauritanie, les 21 et 22 février. «Cette mission vise à promouvoir les relations économiques et commerciales entre le Maroc et la Mauritanie, particulièrement dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la pêche, des énergies renouvelables, du tourisme, de l’industrie et du commerce», indique la CGEM dans un communiqué publié ce lundi par la MAP.

Au programme de la visite, l’organisationd’une nouvelle édition du forum économique Mauritanie-Maroc, en partenariat avec l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM), ajoute la même source.

Cette mission intervient alors que le voisin du sud est fortement courtisé par l’Algérie. En janvier 2023, Nouakchott avait accueilli le forum d'affaires entre les deux pays, marqué par la signature de sept accords de partenariat dans différents secteurs.

De son côté, le 24 décembre, le président algérien a ordonné au gouvernement le lancement immédiat d’une étude approfondie, en prévision de la création d’une zone de libre-échange avec la Mauritanie. Une décision prise au lendemain de l’absence de Nouakchott à la réunion de Marrakech, consacrée à l’examen de l’initiative lancée par le roi Mohammed VI devant permettre l’accès aux pays du Sahel à l’Atlantique.

La Mauritanie est un marché important pour les exportations marocaines. Elles représentent environ 50% des importations mauritaniennes venues de pays africains et 73% du Maghreb. Les échanges commerciaux entre les deux pays voisins ont enregistré un dynamisme sans précédent au cours de l'année 2022, avec environ 300 millions de dollars (3 milliards de dirhams), réalisant ainsi un taux de croissance de 58% par rapport à 2020. Une «reprise remarquable qui renforce la position et le statut du Royaume en tant que premier fournisseur du marché mauritanien», s’était félicitée la représentation diplomatique du Maroc à Nouakchott dans un communiqué.

Pour rappel, le 20 septembre 2022, Casablanca avait accueilli la dernière édition du forum économique Maroc-Mauritanie.