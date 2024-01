Festival international des femmes metteuses en scène : Débat sur la scénographie au féminin

Le théâtre Aquarium à Rabat a abrité lundi la Rencontre des femmes scénographes pour discuter des expériences professionnelles de scénographes marocaines venues apporter leurs témoignages. Organisée dans le cadre de la deuxième édition du Festival international des femmes metteuses en scène - Jassad, cette rencontre a été une occasion pour ouvrir le débat autour du parcours professionnel des femmes scénographes et leurs conditions de travail au Maroc ainsi que sur l’égalité Homme-Femme dans ce domaine.



Dans leurs interventions, les participantes ont été unanimes à considérer que la scénographie commence à occuper, de manière progressive, la place qui lui sied dans les représentations théâtrales, soulignant la nécessité de renforcer l’égalité Homme-Femme dans ce domaine. Dans une déclaration à la MAP, Rafika Benmimoun, professeure à l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC), a dit que cette rencontre a été riche en témoignages personnels partagés par des lauréates de l’ISADAC autour de leurs expériences et parcours professionnels.



Au Maroc, les femmes et les hommes travaillent sur un pied d’égalité dans le domaine de la scénographie, a-t-elle relevé, considérant que la communication entre les femmes scénographes et les metteuses en scène se passe d’une manière plus fluide.



Pour sa part, l’écrivain et membre du comité d’organisation du festival, Issam El Yousfi, a indiqué que cette rencontre vise essentiellement à mettre en lumière les différentes expériences des femmes scénographes ainsi que les défis auxquels elles font face dans l'exercice de ce métier.

Cette rencontre, a noté El Yousfi, constitue une occasion pour présenter les visions des femmes scénographes sur la pratique du métier, notamment en ce qui concerne l’habillement et la décoration scénique, ainsi que leurs relations professionnelles avec les metteurs en scène et les acteurs, soulignant que cette rencontre a ouvert le débat pour l’exploration de l'art de la scénographie.



L’écrivain a dans ce sens salué la présence remarquable des femmes scénographes à l’ISADAC, relevant que la différence entre la scénographie pratiquée par la gent féminine et celle exercée par la gent masculine apporte une plus-value permettant de se faire une idée sur les choix intellectuels et esthétiques en la matière.

Le deuxième Festival international Jassad des femmes metteuses en scène, dont la clôture est prévue ce soir, a été marqué par la présentation de neuf pièces théâtrales du Maroc, de l’Italie, du Cameroun, de la Grèce, de la France, de la Tunisie, de l’Espagne, de l’Egypte et de l’Allemagne, outre l’organisation d’un masterclass et de rencontres dédiées aux femmes metteuses en scène et aux femmes scénographes pour explorer les différentes facettes des métiers du théâtre au féminin.