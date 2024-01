Scope Ratings : Le Maroc a des perspectives économiques plus favorables que l’Afrique du Sud

Le Maroc bénéficie de perspectives de crédit plus favorables que l’Afrique du Sud, selon l’agence de notation européenne Scope Ratings. Cette conclusion est attribuée à la croissance économique supérieure au potentiel, à la situation budgétaire plus saine et aux meilleures perspectives de réforme. Scope Ratings a attribué au Maroc une note BB+/Stable, tandis que l’Afrique du Sud a été notée de BB/Stable.

Pour autant, les économies en développement comme le Maroc et l’Afrique du Sud sont confrontées à des difficultés majeures, note le rapport. Celles-ci s’expliquent surtout par le climat économique mondial incertain, avec des incidences sur quatre secteurs clés : social, économique, financier et externe.

Par conséquent, l’agence de notation estime que les deux pays doivent donner la priorité au rétablissement d’une croissance économique forte, durable et inclusive pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. En outre, il est crucial de maîtriser l’inflation et de constituer des réserves pour faire face aux futures difficultés financières. Enfin, ces économies doivent renforcer leurs défenses extérieures pour résister aux chocs économiques potentiels.

Bien que les deux pays partagent des similitudes en termes d’économies, d’industries et de ressources, le Maroc se distingue par sa croissance plus forte et ses niveaux d’endettement stabilisés, indique l’agence. Cette trajectoire positive reflète les engagements en faveur des réformes entreprises.

L’Afrique du Sud, pour sa part, réussit bien dans la gestion de l’inflation monétaire. Cependant, elle reste aux prises de problèmes d’infrastructures, de gouvernance et d’une lente croissance. Ces défis sont accentués par les incertitudes politiques entourant les prochaines élections.

L’agence de notation considère, in fine, qu’il est sera crucial pour les deux pays de relever les défis actuels, pour se garantir un avenir plus prospère et plus stable.