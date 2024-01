Maroc Telecom condamné à verser 6,4 milliards de dirhams pour concurrence déloyale

L’opérateur Wana corporate (inwi) a obtenu gain de cause, dans le cadre du procès l’opposant à IAM (Maroc Telecom), épinglé pour concurrence déloyale et monopole du marché national. Ce lundi, le tribunal de commerce à Rabat a ainsi condamné IAM à verser 6,4 milliards de dirhams (MMDH) de réparation à son concurrent. Wana a intenté une action en justice en décembre 2021, réclamant 6,8 MMDH de dommages et intérêts.

Début février 2020, l’Agence nationale de régulation des télécommunications (ANRT) a déjà infligé une pénalité de 3,3 milliards de dirhams à Maroc Telecom pour pratiques anticoncurrentielles. Le régulateur avait pointé l’existence d’usages accumulées, qui ont retardé l’accès des autres opérateurs au dégroupage et au marché du fixe.