Al Hoceïma : Trois arrestations pour appartenance un réseau de passeurs de migrants

Les éléments de police de la Sûreté régionale d'Al Hoceïma ont arrêté, samedi, trois passeurs et intermédiaires, âgés entre 28 et 50 ans, soupçonnés d'appartenir à un réseau criminel actif dans l'organisation d'opérations d'émigration irrégulière et la traite d'êtres humains.



Sur la base d'informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux suspects ont été interpellés dans la ville d'Imzouren alors qu'ils s'apprêtaient à organiser des opérations présumées d'émigration par voie maritime, avant que le troisième ne soit arrêté dans une maison au quartier Oued El Maleh, situé dans la même ville, accompagné de neuf candidats à la migration irrégulière, a-t-on indiqué de source sécuritaire.



Les perquisitions menées à cette occasion ont permis la saisie d'une embarcation pneumatique à moteur et de plusieurs gilets de sauvetage, ainsi que des équipements de navigation maritime.



Le pointage des mis en cause dans les base de données de la Sûreté nationale a, par ailleurs, révélé que l'un des passeurs présumés était recherché au niveau national, pour implication dans l'organisation de l'émigration irrégulière et refus obtempérer, tandis que l'un des candidats à l'émigration faisait l'objet d'un avis de recherche au niveau national pour son implication dans une affaire de vol à Casablanca.



Les passeurs arrêtés ont été placés en garde à vu, alors que les candidats ont été soumis à l'enquête judiciaire en cours, dans le but d'identifier les éventuelles ramifications et le reste des personnes impliquées dans cette activité criminelle.