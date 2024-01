«Le Maroc sous l'ère du Sultan Moulay Hassan Ier», un livre collectif de l'Université Hassan Ier de Settat

La faculté des langues, des arts et des sciences humaines relevant de l'Université Hassan Ier de Settat vient de publier un livre collectif intitulé «Le Maroc sous l'ère du Sultan Moulay Hassan Ier» (1873-1894). Dans un communiqué, l'université a souligné que ce livre grand format de 586 pages est le fruit des travaux d'un colloque scientifique organisé par la faculté, en partenariat avec le laboratoire de Narratologie et discours culturels à la faculté des lettres et des sciences humaines Ben Msik relevant de l'Université Hassan II de Casablanca.

Ce livre, élaboré sous la supervision des professeurs Abdelkader Sabil et Ibrahim Azough, s'articule autour du règne de Moulay Hassan Ier étant donné l'importance de cette étape dans l'histoire du Maroc contemporain, outre l'importance de la recherche dans l'histoire du Maroc et l'histoire en général pour comprendre le présent et se doter d'une vision prospective.

Le sultan a accédé au trône à une période charnière de l'histoire du Maroc, marquée par la recrudescence des pressions européennes et les tentatives de déstabilisation des structures économiques, sociales et intellectuelles du pays, a expliqué la même source. Le règne de Hassan Ier (1873-1894) fait partie des moments historiques du Maroc les plus riches en événements et faits marquants tant au niveau interne qu'externe, ce qui a mis le pays devant d'énormes défis intérieurs et extérieurs.

Dans le but de contribuer à comprendre le présent et à réaliser le progrès escompté pour le Maroc d'aujourd'hui et de demain, le livre présente des articles historiques, scientifiques et académiques avec diverses approches méthodologiques dont une partie a été exposée lors des travaux du colloque, en plus d'autres contributions répondant aux exigences et à la rigueur de la recherche académique.

Le livre est réparti en cinq parties abordant «la situation sociale et économique sous le règne du Sultan Moulay Hassan 1er (1873-1894)», «les relations du Makhzen avec les régions et les tribus marocaines et les leaders locaux durant le règne de Moulay Hassan», «la relation entre le pouvoir et les Zaouias et Ouléma sous l'ère de Moulay Hassan», «la diplomatie de Moulay Hassan et les efforts déployés pour faire face aux pressions et politiques coloniales», outre «les initiatives de réforme entreprises par le Sultan Moulay Hassan».