Guerre à Gaza : Le Maroc salue la décision de la CIJ contre Israël

Le Maroc se félicite du verdict annoncé, hier, par la Cour Internationale de Justice contre la guerre israélienne sur Gaza. «Le Royaume du Maroc salue la décision de la Cour Internationale de Justice (CIJ) sur les mesures provisoires immédiates que l’Etat d’Israël doit prendre pour assurer la protection des Palestiniens dans la Bande de Gaza et garantir la fluidité des aides humanitaires de manière suffisante», indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le département de Nasser Bourita affirme que «cette décision cadre avec ce que SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, que Dieu L’assiste, n’a eu de cesse de souligner quant à la nécessité de prendre des mesures pratiques et urgentes pour assurer la protection des Palestiniens et mettre fin à l’agression sans pareil que vit la Bande de Gaza et à la détérioration dangereuse de la situation humanitaire qui en découle».

La ministère a tenu à rappeler «la position de principe du Royaume qui soutient la justesse de la Cause palestinienne, rejette la prise pour cible des civils par n’importe quelle partie et s’attache au droit légitime du peuple palestinien à l’établissement de son Etat indépendant avec Al-Qods-Est comme capitale, dans le cadre de la solution à deux Etats convenue au niveau international».

Sans accuser Israël de commettre un génocide ou de crime de guerre à Gaza, la CIJ a appelé Tel-Aviv à prendre «des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire dont les Palestiniens ont un besoin urgent pour faire face aux conditions de vie défavorables auxquelles ils sont confrontés». Une décision conforme aux résolutions adoptées par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU depuis le 7 octobre.

Ce verdict fait suite à une plainte déposée par l’Afrique du sud contre la guerre israélienne à Gaza.