Laâyoune : Mise en échec d’une tentative de trafic de plus de 1,3 tonne de résine de cannabis

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune ont mis en échec, vendredi soir, une tentative de trafic d’une tonne et 381 kg de résine de cannabis et interpellé un individu âgé de 47 ans pour lien présumé avec un réseau de trafic de drogues et de psychotropes.



Cette opération, menée dans la ville de Laâyoune, a permis la saisie dans une maison occupée par le suspect de 42 ballots de Chira totalisant une tonne et 381 kg, précise la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.



Il a été également procédé à la saisie d’une voiture 4x4, d’un appareil de communication par satellite, ainsi que de trois embarcations pneumatiques qui seraient utilisées dans des opérations de trafic international de drogues, ajoute la même source.



Par ailleurs, l’opération de pointage du mis en cause dans la base de données de la Sûreté nationale a révélé que ce dernier fait l’objet d’un avis de recherche au niveau national dans une autre affaire de trafic international de drogues.



Le prévenu a été soumis à l’enquête judiciaire en cours, pour déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et élucider l’ensemble des actes reprochés.