Air Côte d’Ivoire ouvre des liaisons directes vers Casablanca et Paris

La compagnie Air Côte d’Ivoire va inaugurer cette année des vols directs vers Casablanca et Paris, a annoncé jeudi son directeur général, Laurent Loukou. Les vols vers Casablanca sont prévus pour débuter en avril prochain, tandis que ceux vers Paris sont programmés pour décembre, a-t-il précisé lors d’une conférence de presse.



Cette initiative marque le début d’une série de projets ambitieux pour Air Côte d’Ivoire, qui envisage également des dessertes vers des destinations telles que New York, Bruxelles, Washington, Beyrouth et Londres d’ici 2027. La compagnie ivoirienne prévoit d’aligner quatre vols hebdomadaires à destination de Casablanca. Sur le segment parisien, elle table sur 400 000 passagers chaque année.



Pour assurer le succès de cette expansion, Air Côte d’Ivoire prévoit déployer 14 avions, dont un Airbus A330-900 en cours de construction, avec l’arrivée de quatre autres appareils d’ici mars prochain. Loukou a souligné que ce sont au total trois avions A330-900 qui sont mobilisés pour ce projet dont deux en acquisition et l’autre en location.



«De 2023 à 2031, c’est-à-dire en 8 ans, Air Côte d’Ivoire aura une flotte de 18 avions, la compagnie desservira 35 villes dont 6 intercontinentales, elle créera 1 180 emplois directs, 7 080 emplois indirects. La compagnie aérienne transportera 12,55 millions de passagers et réalisera un chiffre d’affaires de 2449 milliards de FCFA», a projeté Laurent Loukou. Il a par ailleurs fait savoir que la compagnie nationale a injecté 700 milliards FCFA dans l’économie ivoirienne en dix ans d’activités.



Il s’agit, a-t-il expliqué, lors du bilan des 10 années d’exercices de la compagnie nationale de 200 milliards FCFAau titre des redevances, 70 milliards FCFA pour les impôts et 430 milliards pour les fournisseurs, précisant qu’en plus de son appui à l’économie, Air Côte d’Ivoire a créé 586 emplois directs et 3 000 indirects.