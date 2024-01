Stratégie industrielle nationale : Les MRE participent à une réunion de concertation

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a tenu, ce vendredi à Rabat, une réunion de travail avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et les Marocains du monde (MDM), pour élargir le débat et formuler des propositions enrichissant la stratégie industrielle, qui en en cours d’élaboration. Cette rencontre s’inscrit dans le prolongement du discours royal du 20 août 2022, appelant à «impliquer davantage la communauté marocaine à l’étranger dans les divers chantiers nationaux et renforcer de manière significative leur contribution au processus de développement du pays», indique un communiqué.

Ainsi, cette démarche vise à «aborder et à élaborer la vision industrielle nationale, dans un cadre de réflexion fédérateur de l’ensemble des acteurs économiques, des compétences et des forces vives de la nation se retrouvera renforcer avec l’expertise et l’expérience de notre communauté marocaine à l’étranger», ajoute la même source.

A cette occasion, le ministre Ryad Mezzour a déclaré que cette rencontre rêverait «une importance capitale» dans le cadre de la démarche participative et collaborative de concertation, en réponse au discours royal. «Les propositions reçues aujourd’hui constituent des atouts majeurs pour enrichir le contenu de la nouvelle stratégie industrielle et je remercie vivement les participants pour leur mobilisation», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président du CCME Driss Yazami a déclaré que cette réunion illustrait «la volonté de pérenniser l’implication des MDM, notamment à travers la poursuite des concertations aux différentes étapes de déploiement de la stratégie industrielle». Cette rencontre «répond également à la nécessité pour le Maroc de s’insérer dans la compétition mondiale autour des talents pour accroitre son attractivité auprès d’eux», a-t-il ajouté.

La nouvelle stratégie Industrielle a vocation à concrétiser les recommandations de la lettre royale, adressée aux participants de la Journée nationale de l’industrie, tenue le 29 mars 2023. Le département de tutelle souligne qu’il s’agit d’une «approche globale portée par la notion de souveraineté avec plusieurs axes clés tels que la compétitivité, l’innovation et le développement durable».