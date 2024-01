Casablanca : «Encore», le spectacle nostalgique qui célèbre les comédies musicales françaises

Les nostalgiques des grandes comédies musicales françaises auront rendez-vous, jeudi 29 février 2024 au Studio des arts vivants, avec la soirée musicale Encore, qui propose de revisiter ce registre ayant marqué plusieurs générations. Les chansons phares de Notre dame de Paris, de Roméo et Juliette, des Dix commandements, de Mozart l’Opéra Rock, ou encore de Starmania seront réinterprétées sous forme de 5 medleys d’environ 25 minutes chacun. Les moments les plus forts des chansons les plus fortes seront interprétés par des artistes eux-mêmes issus du monde de la comédie musicale, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Pour ce faire, Chiara Di Bari, Julie Wingens, Grégory Benchenafi, Cerino et Nollane se succèderont sur scène. Lors de cette soirée également, quatre musiciens auront pour mission de donner à ce spectacle une unité sonore spécifique, permettant ainsi de célébrer ces titres créés entre 1979 et aujourd’hui : Karim Medjebeur (direction musicale ; clavier), Sélim Rharbaje (guitare), Aurélien Régis-Recous (batterie) et Antoine Borgniet (basse).

«Les chansons de notre jeunesse sont des clés secrètes qui déverrouillent les portes de nos souvenirs. Chaque mélodie réveille des moments précieux, faisant de notre passé une playlist éternelle, notre madeleine de Proust en notes et accords», soulignent les organisateurs.