Cinéma : Les Semaines du film européen au Maroc célèbrent leurs 30 ans

Du 14 février au 1er mars 2024, la trentième édition des Semaines du film européen se tiendra à Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger, proposant 8 films de 11 pays de l’Union européenne. Les opus cinématographiques de cette année font partie des plus récents et primés dans les grands festivals internationaux. Une sélection de courts métrages, eux aussi primés, de cinéastes du Sud de la Méditerranée est également à l’affiche. Le film «Anatomie d’une chute», Palme d’or au Festival de Cannes, Golden globe du meilleur scénario et Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, fera l’ouverture de cette édition.

Les films programmés mettent en avant la richesse et la diversité des cultures européennes, dans une complémentarité créative qui nourrit la production du septième art dans le continent. En effet, trois de ces films sont des coproductions impliquant jusqu’à 5 pays, indique la délégation de l’Union européenne au Maroc.

Parallèlement à la programmation cinématographique, cette 30e édition prévoit des ateliers destinés aux jeunes dans les quatre villes. Il s’agit de rencontres ouvertes entre professionnels du cinéma et passionnés, pour leur faire découvrir les métiers du septième art.

«Ces ateliers d’initiation sont proposés aux jeunes pour leur permettre de découvrir les métiers du cinéma, à travers des échanges avec des professionnels confirmés», souligne la DUE. Pour cette édition, les intervenants seront la réalisatrice Doha Moustaquim, le visual artiste Anass Dou Jdid, l’actrice Fatima Ezzahra El Jaouhari et le directeur de la photographie Hamza Atifi.

L’ambassadrice de l’UE dans le royaume, Patricia Llombart Cussac, rappelle que cet événement confirme la solidité des liens culturels entre le Maroc et l’Union européenne. «C’est avec enthousiasme que je vous invite à participer aux Semaines du Film Européen qui fêtent cette année leur 30ème édition ; cette longévité témoigne de la profondeur et de la durabilité des liens entre nos cultures. L’intérêt du public marocain pour le cinéma européen, depuis toutes ces années, est le reflet de nos valeurs communes», a-t-elle déclaré.

«Ce festival illustre l’excellence européenne, marocaine et, de façon plus large, méditerranéenne en matière d’art et de culture, et demeure une occasion unique de favoriser, en le renforçant, notre dialogue interculturel, que ce soit par les projections dans les différentes villes, par les rencontres entre les cinéastes marocains et européens, ainsi que par les ateliers découvertes des métiers du cinéma pour les jeunes», ajoutent encore les organisateurs.

Les Semaines du film européen se tiennent depuis 1991, à l’initiative de l’Union européenne au Maroc, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, le Centre cinématographique marocain, la Fondation Hiba et l’Ecole supérieure des arts visuels de Marrakech. Chaque année, elles attirent près de 12 000 spectateurs.

Dates des ateliers