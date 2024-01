Butec finalise l'acquisition des activités marocaines de Veolia

Le géant libanais de l'industrie et de la construction Butec a annoncé l'acquisition complète des activités marocaines de la Société des Eaux de Marseille (SEM), filiale du groupe Veolia. Cette opération concerne le rachat d'actions des Eaux de Marseille - Maroc (EMM). Elle s'inscrit dans la stratégie de croissance de Butec en Afrique et au Moyen-Orient.

Cette opération fait par ailleurs suite à une récente acquisition des activités «Services Energie» du Groupe ENGIE en Afrique. L'idée est de «renforcer et valoriser» l'expertise dans la gestion des services essentiels, «notamment ceux liés à l'optimisation des ressources en eau et à la réduction du stress hydrique», explique Ziad Younès, PDG du groupe Butec.

Fondé en 1964, Butec est un groupe basé à Beyrouth et à Dubaï, actif dans la construction et les services. Avec plus de 7 000 collaborateurs à travers dix pays, l'entreprise est un acteur majeur du développement des infrastructures de la région.