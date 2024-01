Allemagne : Arrestation du tueur à gages marocain évadé d’une prison en Espagne

Evadé d’une prison pour jeunes détenus en Espagne depuis décembre dernier, le tueur à gages marocain Youssef Mohamed Lehrech, dit El Pastilla, a été arrêté par la police allemande, qui l’a localisé dans une gare de la ville de Leipzig. Considéré comme un élément dangereux, le fugitif âgé de 20 ans est impliqué dans la liquidation de son patron de mafia de drogue, ainsi que dans des règlements de compte entre gangs dans le milieu du narcotrafic. Il avait fui la prison d’Alcalá Meco à Madrid, en profitant du grand afflux de visiteurs à la veille de Noël.

Initialement, des sources médiatiques espagnoles ont suggéré son éventuelle présence au Maroc. En Allemagne, cette arrestation a été facilitée grâce au recours au réseau ENFAST par les enquêteurs de la Section de localisation des fugitifs de la Police nationale espagnole, ce qui a permis de localiser rapidement le fugitif. Par ce mécanisme, sa présence sur le territoire allemand a pu être notifiée, permettant ainsi de tracer ses mouvements pendant plusieurs jours avant l’interpellation.

Annonçant cette opération aboutie, le journal espagnol El Mundo a rapporté que durant sa cavale, le jeune homme avait veillé à rester discret pour passer le plus inaperçu possible et échapper au contrôle de police. L’enquête se concentre désormais sur d’éventuels complices qu’il aurait pu avoir. Précédemment, le média a indiqué qu’il existerait des zones d’ombre sur son transfert à Alcalá Meco. Des fonctionnaires pénitentiaires se sont interrogés en effet sur cette décision, sachant que d’autres maisons d’arrêt moins surpeuplées seraient mieux équipées et sécurisées pour accueillir des profils similaires.

Qualifiée de «saturée de jeunes détenus et connaissant des mouvements importants, la veille de Noël au vu des contacts entre les détenus et leurs familles», Alcalá Meco a été d’emblée un espace propice, où le jeune homme aurait pu déjouer certains contrôles de sécurité. Lors des visites familiales, tous les affluents et les pentionnaires traversent le même grand couloir, qui relie les trois bâtiments de la prison. Alors qu’il se rendait à la séance de visite de sa famille, El Pastilla aurait profité de ce cafouillage pour s’évader.

C’est ainsi que le fugitif est sorti directement par la porte d’entrée sans grande difficulté, en se mêlant au grand nombre de proches venus ce jour-là. Dans des enregistrements de vidéosurveillance cités précédemment par El Mundo, Youssef est aperçu rejoignant facilement le reste des non-détenus, en évitant au passage le fonctionnaire chargé de leur rende leurs cartes d’identité, et sortant enfin sans contrôle.