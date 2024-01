Tourisme : Nouveau record des arrivées au Maroc avec 14,5 millions de personnes en 2023

Les arrivées touristiques au Maroc ont atteint un nouveau record de 14,5 millions de personnes en 2023, en croissance de 34% comparativement à 2022, selon le ministère du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire.



«Le tourisme au Maroc franchit un nouveau cap historique. En effet, le Maroc a accueilli 14,5 millions de touristes en 2023, une progression remarquable de +34% par rapport à 2022 et +12% par rapport à 2019», indique le ministère dans un communiqué.

Les Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont représenté 51% de ces arrivées, enregistrant une croissance de 27% par rapport à 2022, précise la même source. Les touristes étrangers ont, quant à eux, enregistré une hausse considérable de 41% comparativement à 2022. Ils pèsent désormais 49% des arrivées globales, gagnant 3 points par rapport à 2022.



Malgré le contexte géopolitique mondial complexe, le mois de décembre dernier a été marqué par une affluence inédite, avec l'arrivée de près de 1,3 million de touristes répartis de manière égale entre MRE et touristes étrangers.

Cette dynamique confirme l'attrait du Maroc en tant que destination touristique de choix, répondant aux attentes tant de la diaspora marocaine que des voyageurs internationaux. En outre, le ministère souligne que ce nouveau record des arrivées touristiques dépasse de manière significative l'objectif initial fixé pour l'année 2023 dans le cadre de la feuille de route du tourisme 2023-2026.



Pour rappel, cette feuille de route tablait sur l'arrivée de 13,5 millions de visiteurs, mais les résultats ont surpassé les attentes avec un million de visiteurs supplémentaires.