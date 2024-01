Espagne : Vox demande la suspension de l’accord agricole Maroc-UE

En Espagne, Vox mobilise ses sections dans une nouvelle campagne contre le Maroc. Le groupe des députés de la formation d’extrême droite au Parlement de la région autonome de Valence a réclamé au gouvernement Sánchez, dans une proposition, de «demander la suspension immédiate de l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne, en raison des énormes pertes économiques que ledit accord cause à la production et à l’industrie agroalimentaire espagnole et valencienne».

Cette initiative régionale des fidèles de Santiago Abascal intervient quelques semaines après la présentation, le 15 décembre, par les députés de Vox à la Chambre des représentants au niveau national, d’une proposition dans lel même sens. «Des dommages évidents à la production agroalimentaire espagnole» ont été avancés pour justifier la demande. «Les exportations de tomates du Maroc dépassent celles de l’Espagne sur le marché mondial. Le Maroc augmente ses ventes de 38,05% alors que celle de l’Espagne baissent de 23,97%», soulignaient les auteurs du texte.

Dans le contexte de la crise diplomatique entre Rabat et Madrid en 2021, suite à l’hospitalisation du chef du Polisario en Espagne, Vox avait déjà réclamé la suspension de l’accord agricole entre le Maroc et l’UE.