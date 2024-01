CAN 2023 : Une qualification et une victoire en cadeaux pour Regragui [Billet]

Ce mercredi, le Maroc terminait sa phase de poules de la CAN 2023 par un match décisif contre la Zambie. Il fallait s’imposer pour assurer la première place du groupe F, mais aussi pour qualifier le pays hôte, la Côte d’Ivoire, en tant que meilleur troisième. Ainsi, tous les regards étaient braqués sur nos Marocains mercredi soir alors que San Pedro, ville hôte des matchs du Maroc, vibrait clairement aux couleurs rouges et vertes.

Cependant, l’avant-match de cette rencontre décisive était surtout marqué par l’annonce choc de la CAF. L’instance du football africain décidait de suspendre 4 matches (dont 2 avec sursis) le coach Walid Regragui après son altercation avec Chancel Mbemba. Une décision surprenante qui avait fait sortir du silence la FRMF, la fédération publiait logiquement un communiqué pour annoncer qu’elle faisait appel de cette décision.

Walid Regragui en tribune, il a été remplacé par son bras droit, Rachid Benmahmoud. Pas de quoi chambouler les joueurs qui ont l’habitude de voir régulièrement l’adjoint de Walid Regragui donner des consignes depuis le banc. Sur le terrain, face à une Zambie qui devait s’imposer ou arracher au moins le nul pour espérer se qualifier, le Maroc dominait clairement la rencontre et misait sur les différences créées par Boufal ou encore Ounahi.

Les Lions de l'Atlas portés par deux peuples

Avec un onze remanié où l’on retrouvait El Kaabi en pointe, Saibari au milieu, les Lions de l’Atlas se créérent plusieurs occasions et ont fini par marquer. C’est Hakim Ziyech, capitaine du soir, qui a ouvert le score, marquant son premier but en CAN. Avec ses coéquipiers, il a choisi de célébrer les mains en coeur en direction des tribunes où se situait Walid Regragui. Un bel hommage et une scène qui confirmait la bonne ambiance au sein du groupe.

Dans une rencontre un peu plus poussive au retour des vestiaires avec des joueurs marocains en gestion, le score ne bougeait plus. Dès le coup de sifflet final, le stade a explosé de joie. Une bonne partie pour la victoire du Maroc, l’autre surtout car elle qualifiait aussi les Éléphants de Côte d’Ivoire.

Les supporters ivoiriens n’ont pas manqué de remercier leurs frères marocains à la sortie du stade. «Merci à vous, j’aime le Maroc, j’aime le Roi, vous êtes un pays frère !» criaient de jeunes Ivoiriens vêtus du maillot du Maroc aux abords du stade. Une victoire et un beau moment de fête dans toute la ville et dans tout le pays.

Au prochain tour, le Maroc affrontera l’Afrique du Sud pour continuer de rêver de remporter le sacre final. Mais cette victoire face à la Zambie ressemble surtout à une victoire pour Walid Regragui, après le difficile match face à la RDC.