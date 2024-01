Casablanca : Face au stress hydrique, les hammams et les lavages de voitures sont restreints

Les lundis, mardis et mercredis de chaque semaine sont désormais des jours de coupures d’eau potable pour les lavages de voitures et les bains maures publics (hammams) à Casablanca, dans l’objectif de rationaliser les ressources disponibles. Dans sa circulaire décrétant ces mesures, le wali de la région, Mohamed Mhidia, a rappelé le déficit des ressources hydriques résultant de plusieurs années de sécheresse, auxquelles la préfecture n’a pas échappé, à l’image de plusieurs régions du Maroc. Ces coupures devraient permettre un approvisionnement optimal pour les habitants, dans des conditions normales.

Qu’ils relèvent des administrations, des entreprises ou de particuliers, les espaces en gazon sont également concernés par les mêmes directives. Celles-ci s’appliquent tout autant aux sociétés de jardinage qu’aux pépinières, sous peine de sanctions.

Par ailleurs, l’arrosage des espaces verts et des terrains de sport, avec de l’eau potable ou de l’eau de puits, est formellement interdit. Le remplissage des piscines publiques et privées est limité à une fois par an, avec la mise en place obligatoire des mécanismes de recyclage et de réutilisation. Dans le même sens, un contrôle strict sur les extractions illégales et le pompage des eaux sous-terraines, de puits, de sources et de réseaux a été préconisé.

La même circulaire insiste auprès des autorités, des entreprises de distribution et des organisations de la société civile sur la nécessité de la sensibilisation et de la promotion de l’utilisation raisonnable de l’eau potable, afin de préserver cette ressource vitale.