Maroc : Le Groupe scolaire Jacques Chirac inaugure officiellement son lycée

Le Groupe scolaire Jacques Chirac (GSJC) à Rabat s’est doté désormais d’un lycée, inauguré officiellement à Rabat, mercredi 24 janvier. La cérémonie tenue à cette occasion a connu la présence de Claude Chirac, fille cadette de l’ancien président français Jacques Chirac, de l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, de représentants de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), ainsi que ceux de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation professionnelle (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra. Par cette extension, le groupe couvre désormais un parcours d’enseignement de la petite section au baccalauréat.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette cérémonie, Claude Chirac a fait part de sa fierté d’avoir été associée à l’inauguration d’un établissement portant le nom de son père, dans un pays dont il a été ami. Par ailleurs, elle a rappelé que Jacques Chirak accordait une grande importance à l’éducation comme vecteur du développement sociétal. «On ne s’élève dans la vie que par la connaissance et par l’éducation», a-t-elle souligné, reprenant une citation de son défunt père.

En 2025, les 500 lycéens d’ores et déjà inscrits feront partie de la première promotion de bacheliers issus de cet établissement. Lancé en 2019, le GSJC se renforce ainsi avec un campus global 18 000 m², dont l’extension de 4 000 m². Les élèves des différentes sections y bénéficient d’un programme «aligné sur les exigences du ministère de l’Education nationale français». La pleine capacité du groupe est désormais de 1 500 apprenants, répartis sur les quatre cycles.

L’innovation et le multilinguisme au cœur d’une formation personnalisée

Outre la préparation pour le baccalauréat français, avec des options de parcours international arabe, le groupe offre la possibilité d’un double-cursus intégrant le High School Diploma américain, en partenariat avec l’Université de Floride aux Etats-Unis. Il capitalise également sur le module d’approfondissement des compétences en lecture et écriture (MACLE), ainsi que sur l’apprentissage des langues (arabe, français, anglais et espagnol), intégré dès les premières étapes du parcours scolaire.

Directeur général du groupe Hayan, maison mère du GSJC, Ali Guedira a en effet mis en avant la vocation de l’établissement à être porté sur le multilinguisme et l’innovation. Cheffe d’établissement du GSJC, Carole Soulagnes s’est félicitée pour sa part de ce progrès, rendu possible grâce aux efforts convergés des équipes pédagogiques et administratives, afin de créer un cadre idéal pour l’épanouissement des apprenants.

Lors d’une conférence de presse ayant suivi la cérémonie d’ouverture, la cheffe d’établissement a indiqué que dans une optique à la fois d’excellence et d’ouverture sur l’environnement direct de ces élèves, l’institution se veut pour autant à taille humaine, orientée vers la qualité de l’enseignement. Son développement sera pensé dans cette logique, a-t-elle encore déclaré.