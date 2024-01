Sahel : Le rapprochement entre le Maroc et le Mali se précise

Le rapprochement entre Rabat et Bamako se précise. Le président de transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, a procédé à la nomination d'un nouvel ambassadeur au Maroc. Le diplomate désigné est Fafre Camara, indique la présidence de la république dans un communiqué.

Goïta a demandé à Camara de «promouvoir des relations dynamiques entre le Mali et le Maroc, basées sur plus d’une soixantaine d’accords de coopération. Il a souligné l’urgence de la reprise de la commission mixte Mali-Maroc, suspendue depuis un certain temps», souligne la même source.

Cette nomination intervient dans un contexte marqué par net réchauffement des relations entre Rabat et Bamako, dans le sillage de l’adhésion, le 23 décembre 2023, du Mali à l’initiative royale d’accès des pays du Sahel à l’Atlantique. Une décision qui suscite encore l’ire de l’Algérie.

Pour rappel, le roi Mohammed VI s’était rendu au Mali, en 2013 et 2014. Deux visites qui avaient connu la signature de 17 accords de coopération. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue malien, Abdoulay Diop, avaient convenu, en octobre 2021 à Rabat, de réactiver tous les mécanismes de partenariat entre les deux pays, avec notamment la reprise des commissions mixtes sectorielles et le dialogue politique.