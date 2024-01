La télévision algérienne utilise un faux communiqué pour accuser Regragui et ses joueurs de racisme

La télévision algérienne surfe sur les événements survenus à la fin du match entre le Maroc et la RDC, comptant pour la 2e journée du groupe F de la CAN 2023. Le média officiel a eu recours à la diffusion d'un faux communiqué, qu'elle a attribué à la Fédération de football du RDC, pour accuser les joueurs de l'équipe nationale marocaine et leur entraîneur, Walid Regragui, de racisme.

le faux communiqué FECOFA, les fantasmes sur l'argent sale Marocain à la CAF. Alors que jamais nos télés nationales ne parlent de l'Algérie de cette manière, eux font tapis avec toutes les insultes possibles. pic.twitter.com/UHaCCvPBQF — usain (@us_ain) January 23, 2024

Or l’instance qui gère le football dans la République Démocratique du Congo n’a jamais fait état d'un quelconque «comportement raciste» de la part des Lions de l’Atlas ou de Walid Regragui envers les joueurs congolais.

Elle a souligné, dans un communiqué, qu’au terme du match contre le Maroc, «le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba Mongulu a fait l’objet de propos discourtois de la part des joueurs Marocains, à la suite de leur Sélectionneur, jusqu’à être victime des voies de fait de leur part dans les couloirs des vestiaires».

La Fédération «a exprimé toute son indignation quant à ce, stigmatise pareille attitude antisportive et se réserve le droit d’user de ses voies de protestation en saisissant notamment les instances disciplinaires de la Confédération Africaine de Football (CAF) en la matière pour que pareil égarement ne se répète plus lors des rencontres de football sur le continent».

Pour sa part, la Fédération marocaine de football a «déploré sans être dans la logique de l’accusation tous les actes antisportifs ayant suivi ce match». Et de préciser que «le président de la FRMF, M.Fouzi Lekjaa a été le premier à féliciter l’entraineur de l’équipe du Congo, Sébastien Desabre en reflétant l’état d’esprit de la sélection qui s’est manifesté durant tout le match. D’ailleurs le joueur marocain Achraf Hakimi a assisté aux soins du joueur congolais Henoc Inonga Baka. En apportant ces précisions la FRMF réitère son attachement aux valeurs de bonne conduite, d’éthique et de fair-play et considère que ces faits ne feront que renforcer les liens fraternels entre les deux pays».