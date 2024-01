Bourita : «La Mauritanie, un élément essentiel dans l’initiative royale d’accès du Sahel à l’Atlantique»

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, a eu, ce lundi 22 janvier à Rabat, des entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita. «C’est une visite particulière, parce qu’elle intervient sur instructions de son excellence le président mauritanien, Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani», s’est félicité le chef de la diplomatie du royaume, lors d’un point de presse.

«Le Maroc a des relations exceptionnelles avec la Mauritanie», grâce notamment «aux liens historiques, la proximité géographique, et les liens spirituels entre les deux peuples. Des relations qui revêtent une importance spéciale pour Sa Majesté le roi, Mohammed VI», a-t-il expliqué.

Et d’enchainer en rappelant la communication téléphonique, du 20 novembre 2020, entre les deux chefs d’Etats. Lors de cet entretien, le souverain avait fait part de sa «disposition à effectuer une visite officielle dans la République Islamique de Mauritanie, adressant en même temps l’invitation à Son Excellence le Président pour visiter son deuxième pays, le Royaume du Maroc», indiquait alors le cabinet royal dans un communiqué.

«La Mauritanie un pôle de stabilité au Sahel»

Dans sa déclaration, Nasser Bourita a couvert d'éloges la politique menée par le président Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani, au pouvoir depuis août 2019. «Grâce à ses actions, la Mauritanie est aujourd’hui un pôle de stabilité dans les régions du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (…) La Mauritanie est un élément essentiel dans toute équation de stabilité dans la région», a souligné le ministre des Affaires étrangères.

Les entretiens entre les deux parties ont porté aussi sur l’initiative lancée, le 6 novembre 2023, par roi Mohammed VI portant sur l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique, a révélé le chef de la diplomatie. «La Mauritanie a sa place, son rôle et elle est un acteur essentiel dans cette initiative, conformément à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI», a affirmé Nasser Bourita.

Pour rappel, le gouvernement de Nouakchott n’a pas pris part à la réunion ministérielle, tenue le 23 décembre à Marrakech, entre le Maroc et les pays du Sahel (Mali, Tchad, Niger et Burkina Faso). «Une absence qui n’est pas sans soulever des interrogations alors que les relations mauritano-marocaines sont bonnes et les pays coopèrent à plusieurs niveaux», avaient alors relevé des médias mauritaniens. Nouakchott a toujours répondu présent aux initiatives destinées à la région du Sahel. En septembre 2010, le voisin du sud avait participé à la création de la Coordination de Tamanrasset, en Algérie. En février 2014, la Mauritanie était membre fondateur du G5 Sahel, lancé par la France.



Avant de se rendre à Rabat, Mohamed Salem Ould Merzoug s’est réuni avec les présidents algérien, Abdelmadjid Tebboune, et le tunisien, Kaïs Saïed, respectivement les 16 et 19 janvier. A Rabat, Alger et Tunis, le chef de la diplomatie était porteur de messages du président Ould El Ghazouani aux trois chefs d’Etats.