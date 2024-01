Maroc - Pays-Bas : La coopération sur le renvoi des demandeurs d’asile déboutés est «presque idéale»

Les Pays-Bas pourront bientôt expulser vers le Maroc les demandeurs d’asile ayant épuisé toutes les voies de recours légales. Ce lundi, le secrétaire d’Etat néerlandais à la Justice et à la sécurité, Eric van der Burg, a salué cette évolution. Dans une interview accordée à De Telegraaf, il a qualifié les relation bilatérales sur ce volet de très fructueuses, voire «presque idéales».

Au cours des onze premiers mois de 2023, les Pays-Bas ont renvoyé 250 demandeurs d’asile déboutés vers le Maroc, soit le nombre le plus élevé depuis une décennie, selon le Service des retours et des départs. 700 expulsions supplémentaires sont attendues au cours des six prochains mois. Elles concerne des ressortissants faisant partie d’un millier à avoir demandé l’asile aux Pays-Bas en 2023, selon NOS.

Un dégel diplomatique après les tensions passées

Ce nouveau développement est le fruit de démarches antérieures du gouvernement néerlandais pour rétablir ses liens avec Rabat. En février 2023, le secrétaire d’Etat van der Burg s’est rendu au Maroc, où il a rencontré le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur la coopération migratoire et la lutte contre le crime transfrontalier.

En décembre dernier, le Maroc et les Pays-Bas ont signé un traité bilatéral d’extradition, élargissant les infractions passibles d’expulsions et rationalisant les procédures.

Ces développement auront ainsi marqué la fin des tensions diplomatiques, depuis que La Haye a exprimé ses critiques concernant la réponse des autorités marocaines aux manifestations du Hirak Rif. Dans ce contexte, le Maroc aurait suspendu ses traitements des dossiers de retour des demandeurs d’asile déboutés. La Haye a depuis adopté une approche plus retenue, concernant les affaires intérieures de Rabat.

En mai 2022, les Pays-Bas ont exprimé officiellement leur appui au plan d’autonomie au Sahara, tel que proposé par le Maroc. La Haye a qualifié la position marocaine de «solution juste, durable et mutuellement acceptable». Annoncé dans une déclaration commune avec le Maroc à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des deux parties à Rabat, ce geste aura fait tourner la page du froid diplomatique.

Dans le contexte de l’amélioration de la coopération bilatérale, les Pays-Bas souhaitent toutefois renforcer leur politique d’asile.