CAN 2023 : Un supporter du Maroc en road trip jusqu’en Côte d’Ivoire pour promouvoir l’éducation

Au départ d’Agadir, Sadik Abdellah n’a pas envisagé de rallier la Côte d’Ivoire uniquement pour encourager les Lions de l’Atlas à la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023). Ce natif de Tiznit s’est lancé dans un road trip jusqu’à San Pedro, en profitant de ce long chemin pour sensibiliser à l’éducation et à la culture marocaine.

Poussé par sa passion pour le football et son désir d’honorer l’héritage de son grand-père en matière d’éducation, Sadik a commencé son odyssée en août dernier. Il a parcouru le Sahara, a traversé la Mauritanie via le poste frontalier d’El Guerguerate tout au sud du Maroc. Il a ensuite continué sa route à travers le Sénégal, la Gambie et le Mali, pour enfin atteindre sa destination.

«Au Sénégal, j’ai voyagé du nord au sud, jusqu’à longer la frontière avec la Guinée-Bissau», a déclaré Sadik à Yabiladi, depuis sa camionnette, garée près d’une plage de San Pedro. Revenant sur la partie de ce périple dans l’est et vers le Mali, il a par ailleurs soulevé quelques problèmes de sécurité pour les voyageurs solitaires.

«Traverser le Mali n’a pas été facile», nous a-t-il confié, soulignant un parcours difficile de 270 km, dans une zone en proie aux conflits régionaux. «Un jour, je suis parti d’une région qui a été bombardée le lendemain», raconte-t-il avec regret.

Un voyage avec un objectif culturel



Arrivé enfin au «pays de la joie», comme il l’appelle, Sadik Abdellah a passé deux mois sur place avant le début de la CAN. Ce temps d’accalmie avant la grand-messe continentale a été pour lui une aubaine, afin de bien découvrir la Côte d’Ivoire. Avant cela, il a saisi l’occasion notamment pour visiter des écoles dans chaque pays qu’il a traversé, plaidant pour l’importance de l’éducation.

«Je me rends dans les écoles pour parler de la valeur de l’éducation», déclare-t-il avec enthousiasme, ajoutant que cela a été pour lui une occasion de «faire découvrir la culture marocaine, notamment la culture amazighe».

D’ailleurs, Sadik Abdellah n’est pas parti les mains vides. A bord de son véhicule, il a pris avec lui un grand nombre de livres sur le Maroc, la culture et la langue amazighes, pour les partager avec les bibliothèques et les établissements d’enseignement, sur son chemin vers Abidjan.

«Mon grand-père, qui était commerçant, voyageait aussi chaque année en Afrique de l’Ouest. Il était aussi un défenseur de l’éducation», se souvient avec fierté Sadik Abdellah. «Dans les années 1960, lorsque les autorités de mon village près de Tiznit voulaient construire une école, mon grand-père a offert une partie de son terrain à cet effet», raconte-t-il.

Aujourd’hui, Sadik Abdellah vit réellement son rêve : promouvoir l’éducation, mettre en valeur la culture marocaine et participer à sa troisième CAN consécutive. Son parcours rappelle que la passion, la détermination et les échanges culturels peuvent ouvrir des voies de dialogue, bien au-delà du terrain de football.