Football : L’OCP mobilise un capital de 39 MDH pour OCP Sport Development

L’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat a récemment autorisé le groupe OCP à créer OCP Sport Development, une filiale dédiée au développement du football national, avec un capital initial de 39 millions de dirhams (MDH) et un investissement initial estimé à 378 millions (MDH). Portée au Bulletin Officiel du 15 janvier 2024, cette initiative permettra de participer à la mise en œuvre des orientations royales pour renforcer la gouvernance dans ce domaine. A cet effet, elle propose une formation et une infrastructure sportive de haut niveau, de façon à dynamiser par ailleurs les centres et les clubs professionnels.

Ces actions seront mises en œuvre sous l’égide de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) à Khouribga, El Jadida et Safi. L’investissement estimé de 378 millions sera financé à 60% par des ressources propres ou semi-autonomes et à 40% par des prêts. En chiffres également, l’objectif sera de réaliser un taux de rendement interne de 54%, sur 25 ans.

En outre, OCP Sport Development aura plusieurs missions pour élever les normes des centres de formation et détecter de jeunes talents, développer un parcours académique d’excellence en partenariat avec l’UM6P pour une formation intégrée bénéficiant aux athlètes, ou encore créer des partenariats avec des institutions sportives mondiales spécialisées.