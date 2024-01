Maroc : L’Indice des prix à la consommation (IPC) annuel augmente de 6,1%

Sur l’année 2023, l’Indice des prix à la consommation (IPC) annuel moyen a augmenté de 6,1% et l’indicateur annuel d’inflation sous-jacente de 5,9% par rapport à 2022. En décembre dernier, l’IPC a par ailleurs connu une baisse de 0,1% par rapport au mois précédent, indique une note d’information du Haut-commissariat au plan (HCP). Selon la même source, cette variation résulte d’une baisse de 0,2% de l’indice des produits alimentaires et de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.

Dans ce sens, la note fait savoir que les baisses des produits alimentaires entre novembre et décembre 2023 concernent principalement les poissons et fruits de mer (2,6%), les fruits (2,5%), les légumes (1,5%) et le café, thé et cacao (0,1%).

Les prix ont augmenté par ailleurs de 1,6% pour les viandes, de 0,5% pour les huiles et graisses et de 0,2% pour le lait, fromage et œufs. La baisse des prix des produits non alimentaires a quant à elle concerné principalement les carburants (2,6%).

«Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu une hausse de 0,2% au cours du mois de décembre 2023 par rapport au mois précédent».

L’augmentation de cet IPC est aussi une «conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 12,5% et de celui des produits non alimentaires de 1,7%». «Les variations enregistrées pour les produits non alimentaires vont d’une hausse de 0,1% pour les transports» à 5,7% pour les restaurants et hôtels».

Sur cette base, «l’indicateur d’inflation sous-jacente aurait connu une hausse de 5,9% au cours de l’année 2023 par rapport à l’année 2022», ajoute la note, soulignant que les plus fortes hausses sont enregistrées à Al-Hoceïma (10,1%), Beni-Mellal (8,8%) et Errachidia (8,0%). Laâyoune suit avec 7,7%, devançant Safi (7,5%), Marrakech et Tétouan (7,1%), Oujda (7,0%) et Fès (6,8%).