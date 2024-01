CAN 2023 : Walid Regragui s’explique sur l’altercation en fin de match Maroc - RDC

A la suite des déclarations du capitaine de l’équipe de la République démocratique du Congo (RDC), Chancel Mbemba, sur son altercation verbale avec le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, hier en fin de match comptant pour la deuxième journée du groupe F en Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023), l’entraîneur de l’équipe nationale est revenu plus amplement sur les échauffourées ayant entaché la fin de cette rencontre. Réagissant aux propos du joueur congolais qui a sous-entendu avoir été victime de racisme de la part du coach, ce dernier a également donné sa version des faits, dans un entretien avec le journal L’Equipe.

«J’ai dit à Desabre [le sélectionneur de RDC, ndlr] : "Ramène-le moi, il pète un câble, il raconte n’importe quoi. Je n’ai pas aimé ça car il insinue beaucoup de choses. Donc s’il a des images autres que celles que l’on voit à la télévision, qu’il les sorte, avec plaisir. Et il verra exactement ce qu’il s’est passé. Et voilà ce qu’il s’est passé… Avant que j’aille lui serrer la main, il nous a pris à partie, moi et mon adjoint, sur le bord de touche avant la fin du match, il nous a mal parlé. Et Desabre le sait. Et à la fin, malgré ça, je vais lui serrer la main pour lui dire aussi : "Mais pourquoi tu me parles comme ça ?" Et là, il regarde ailleurs, genre "je ne te serre pas la main". Je lui ai retenu la main, ça se voit sur les images, et il a commencé à crier dans tous les sens», a déclaré Walid Regragui.

Et d’ajouter : «Je lui ai dit : "Tu te la racontes !" Et il me dit : "Tu m’as traité de con !" Il n’y a pas de souci qu’il ait entendu ça, même si je ne l’ai jamais dit, mais en parlant comme il l’a fait, il sous-entend que mes propos sont racistes, c’est malhonnête. Comme il ne parle que de religion dans son discours, qu’il soit un peu honnête avec lui-même.»

Dans ses déclarations à la presse, Chancel Mbemba n’a pas évoqué les détails de l’échange qui a laissé place à une altercation entre les membres des deux équipes. Invoquant plutôt la «justice de Dieu», il a insisté sur le fait d’avoir du respect pour toutes les sélections. Par ailleurs, il a indiqué détenir des vidéos de séquences coupées de la fin de match.

Pour sa part, l’entraîneur congolais Sébastien Desabre a attribué l’incident à la tension liée aux enjeux élevés du match. Le soir de la rencontre, le capitaine du Onze national Romain Saïss a adressé un message via ses réseaux sociaux, en appelant à donner une bonne image du continent lors de cette CAN.